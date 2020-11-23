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Шевченко считает переигровку матча Швейцария - Украина лучшим решением

Киев, Понедельник 23 ноября 2020 09:29
Шевченко считает переигровку матча Швейцария - Украина лучшим решением
Фото: Андрей Шевченко (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию вокруг отмененного матча заключительного тура Лиги Наций против Швейцарии. Наставник считает, что судьбу игры следует решить на футбольном поле.

Об этом менеджер рассказал в эфире программы "Великий футбол".

"Я вообще считаю, что правильный исход должна решить переигровка. Мы должны сыграть этот матч и выяснить между нами, кто сильнее и должен остаться в высшем дивизионе", - сказал Шевченко.

Наставник украинской сборной добавил, что ни одна из сторон не заслуживает технического поражения.

"Комиссия будет разбираться, она обязана принять правильное решение. Если есть даты для переигровки, это был бы лучший вариант. Она должна быть сыграна с точки зрения fair-play. Но о техническом поражении одной или другой команды речи не может быть", - подчеркнул Шевченко.

Если в календаре не будет места и времени для переигровки, то наставник не исключает вариант решения судьбы игры путем жребия.

Напомним, сборная Швейцарии уже заявила, что не сможет сыграть с Украиной в 2021 году.

УЕФА должен принять решение о судьбе матча в течение текущей недели.

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Новости Украины Спорт Андрей ШевченкоСборная УкраиныШвейцариятренер

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