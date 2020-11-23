Шевченко вважає перегравання матчу Швейцарія - Україна найкращим рішенням

Фото: Андрій Шевченко (facebook.com/uafukraine)

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував ситуацію навколо скасованого матчу заключного туру Ліги Націй проти Швейцарії. Наставник вважає, що долю гри слід вирішити на футбольному полі.

Про це менеджер розповів в ефірі програми "Великий футбол".

"Я взагалі вважаю, що правильний результат повинно вирішити перегравання. Ми повинні зіграти цей матч і з'ясувати між нами, хто сильніший і повинен залишитися у вищому дивізіоні", - сказав Шевченко.

Наставник української збірної додав, що жодна зі сторін не заслуговує технічної поразки.

"Комісія буде розбиратися, вона зобов'язана ухвалити правильне рішення. Якщо є дати для перегравання, це був би найкращий варіант. Вона повинна бути зіграна з точки зору fair-play. Але про технічну поразку однієї чи іншої команди мови не може бути", - підкреслив Шевченко.

Якщо в календарі не буде місця та часу для перегравання, то наставник не виключає варіант вирішення долі гри шляхом жеребу.

Нагадаємо, збірна Швейцарії вже заявила, що не зможе зіграти з Україною у 2021 році.

УЄФА має ухвалити рішення щодо долі матчу протягом поточного тижня.