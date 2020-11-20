УЕФА вынесет решение по матчу Швейцария - Украина на следующей неделе

Фото: Украина - Швейцария (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)

Решение о судьбе заключительного матча в группе Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины не будет вынесено сегодня, как об этом сообщалось ранее. Стороны до понедельника, 23 ноября, должны предоставить УЕФА письменные объяснения по несостоявшейся игре в Люцерне.

Об этом сообщает Футбол 24.

Контрольно-дисциплинарный комитет после подробного изучения всех имеющихся материалов должен принять окончательное решение уже на следующей неделе.

Украинская сторона должна добавить к делу результаты тестов своей делегации, которые команда сдала после возвращения в Киев. Все они отрицательные, в том числе двух игроков, получивших в Люцерне положительный результат.

Напомним, матч последнего тура не состоялся из-за решения медицинских органов Люцерна, где должна была состояться игра, отправить всю сборную Украины на карантин. Хотя команда Андрея Шевченко была готовы сыграть, ибо имела в составе более 13 футболистов с негативным тестом на коронавирус.

Главный врач Люцерна объяснил свое решение тем, что ситуация с коронавирусом в команде за последние дни стала неконтролируемая.

Украинская сторона надеялась решить судьбу противостояния на поле, но не могла собрать другую команду в ближайшие дни.