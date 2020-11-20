ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

УЕФА вынесет решение по матчу Швейцария - Украина на следующей неделе

Ньон, Пятница 20 ноября 2020 15:05
УЕФА вынесет решение по матчу Швейцария - Украина на следующей неделе
Фото: Украина - Швейцария (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)
Автор: Вера Олейник

Решение о судьбе заключительного матча в группе Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины не будет вынесено сегодня, как об этом сообщалось ранее. Стороны до понедельника, 23 ноября, должны предоставить УЕФА письменные объяснения по несостоявшейся игре в Люцерне.

Об этом сообщает Футбол 24.

Контрольно-дисциплинарный комитет после подробного изучения всех имеющихся материалов должен принять окончательное решение уже на следующей неделе.

Украинская сторона должна добавить к делу результаты тестов своей делегации, которые команда сдала после возвращения в Киев. Все они отрицательные, в том числе двух игроков, получивших в Люцерне положительный результат.

Напомним, матч последнего тура не состоялся из-за решения медицинских органов Люцерна, где должна была состояться игра, отправить всю сборную Украины на карантин. Хотя команда Андрея Шевченко была готовы сыграть, ибо имела в составе более 13 футболистов с негативным тестом на коронавирус.

Главный врач Люцерна объяснил свое решение тем, что ситуация с коронавирусом в команде за последние дни стала неконтролируемая.

Украинская сторона надеялась решить судьбу противостояния на поле, но не могла собрать другую команду в ближайшие дни.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт Сборная УкраиныУЕФАШвейцариярешениеЛига наций

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь