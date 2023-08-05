Шевченко проти Зінченка: які склади та де дивитися благодійний матч Game4Ukraine

Матч команда Шевченка – команда Зінченка відбудеться 5 серпня в Лондоні. Поєдинок прийме стадіон "Стемфорд Брідж". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:00 за київським часом.

Поєдинок команд лідерів збірної України різних поколінь збере зірок європейського футболу 2000-х. Усі виручені кошти витратять на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, що постраждав від війни РФ проти України.

Де дивитися матч команда Шевченка – команда Зінченка

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Матч покажуть в ефірі телемарафону "Єдині новини". Переглянути поєдинок наживо також можна буде на медіасервісі MEGOGO та OTT-платформі Setanta Sports. Коментуватимуть матч Віктор Вацко та Роман Бебех. Старт трансляції о 19:45.

Орієнтовні склади на матч команда Шевченка – команда Зінченка

До команди Шевченка, яка гратиме в синій формі, потрапили здебільшого його партнери по київському "Динамо", італійському "Мілану" та лондонському "Челсі". Зокрема, ворота захищатимуть Петр Чех і Діда, а в обороні зіграють Пануччі, Галлас, Оддо. На вістрі атаки знайдеться місце і для Сергія Реброва.

Загалом екс-керманич збірної України зібрав 25 футболістів. До них приєднаються і шестеро селебрітіс. Ще четверо медійних персон потрапили до команди Зінченка. Основу ж колективу, що гратиме в жовтих комплектах екіпірування, склали знакові для лондонського "Арсенала" постаті. Зокрема, Леманн, Санья, Мертезакер, Пірес, Лужний та інші.

Навіть із безкоштовним переглядом кожен українець зможе долучитися до благодійного збору. Для глядачів передбачать опцію пожертви в розмірі 240 грн. Благодійність дозволить узяти участь у розіграші футболок зірок матчу з автографами.

Раніше Шевченко і Зінченко зворушливо презентували прийдешній матч. Вони записали спеціальне відео для промоції благодійного поєдинку заради збору коштів для українців. У промо футболіст і тренер пригадали найпам'ятніші моменти в історії вітчизняного футболу.