Не вдома, але заради вітчизни. Шевченко і Зінченко зворушливо презентували благодійний матч
Лідер збірної України Олександр Зінченко записав із легендою вітчизняного футболу Андрієм Шевченком щемливе відео для промоції благодійного матчу заради збору коштів для українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram хавбека.
Поєдинок команд лідерів збірної України різних поколінь збере зірок європейського футболу 2000-х. Захід Game4Ukraine відбудеться 5 серпня. Усі виручені кошти витратять на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, що постраждав від війни РФ проти України.
У відзнятому на київському НСК "Олімпійський" ролику Зінченко та Шевченко згадують найпам'ятніші моменти в історії українського футболу. Зокрема, перший пригадав переможний дубль старшого колеги у ворота Швеції на Євро-2012. Натомість другий поринув у спогади про перемогу над Португалією.
"Сьогодні ми не можемо грати вдома, але ми можемо грати за вітчизну! Лондон, 5 серпня, стадіон "Стемфорд Брідж". Давайте знову зберемо 415 дітей у рідній школі!" – закликав Зінченко.
До команди Шевченка приєднаються Дзола, Тоні, Діда, Ето'О, Ессьєн, Каннаваро, Зеєдорф, а також вінгер "синьо-жовтих" Мудрик. Натомість до Зінченка потрапили Леманн, Пірс, Мертезакер, Ріїсе, Валенсія, Вієйра, Вілшер, Давідс. Список зірок постійно доповнюється.
До слова, раніше згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.
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