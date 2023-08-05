Шевченко против Зинченко: какие составы и где смотреть благотворительный матч Game4Ukraine

Матч команда Шевченко – команда Зинченко состоится 5 августа в Лондоне. Поединок примет стадион "Стэмфорд Бридж". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Поединок команд лидеров сборной Украины разных поколений соберет звезд европейского футбола 2000-х. Все вырученные средства потратят на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области, пострадавшего от войны РФ против Украины.

Где смотреть матч команда Шевченко – команда Зинченко

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Матч покажут в эфире телемарафона "Единые новости" . Посмотреть поединок в прямом эфире также можно будет на медиасервисе MEGOGO и OTT-платформе Setanta Sports. Комментировать матч будут Виктор Вацко и Роман Бебех. Старт трансляции в 19:45.

Ориентировочные составы на матч команда Шевченко – команда Зинченко

В команду Шевченко, которая будет играть в синей форме, попали в основном его партнеры по киевскому "Динамо", итальянскому "Милану" и лондонскому "Челси". В частности, ворота будут защищать Петр Чех и Дида, а в обороне сыграют Пануччи, Галлас, Оддо. На острие атаки найдется место и для Сергея Реброва.

В общей сложности экс-наставник сборной Украины собрал 25 футболистов. К ним присоединятся и шесть селебритис. Еще четверо медийных персон попали в команду Зинченко. Основу коллектива, который сыграет в желтых комплектах экипировки, составили знаковые для лондонского "Арсенала" фигуры. В частности, Леманн, Санья, Мертезакер, Пирес, Лужный и другие.

Даже с бесплатным просмотром каждый украинец сможет присоединиться к благотворительным сборам. Для зрителей предусмотрена опция пожертвования в размере 240 грн. Благотворительность позволит принять участие в розыгрыше футболок звезд матча с автографами.

Ранее Шевченко и Зинченко трогательно представили грядущий матч. Они записали специальное видео ради продвижения благотворительного поединка для сбора средств для украинцев. В промо футболист и тренер вспомнили самые памятные моменты в истории отечественного футбола.