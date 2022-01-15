Шевченко прокомментировал возможность увольнения с "Дженоа"

Главный тренер Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков "Милана" за "фантастический прием". Однако не смог отрицать, что его позиция в "Дженоа" шаткая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football Italia .

"Я работаю один день, затем клуб должен объявить о своих решениях. Мы играли хорошо, ребята приложили много усилий и качеств. Я думаю, что это было хорошее выступление, состоявшееся", - сказал Шевченко.

Он отметил, что "естественно, не очень доволен результатом, но выступление было хорошим".