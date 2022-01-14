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Шевченко под угрозой увольнения. "Дженоа" проиграла "Милану" и покинула Кубок Италии

Новина українською →
Италия, Пятница 14 января 2022 01:17
Шевченко под угрозой увольнения. "Дженоа" проиграла "Милану" и покинула Кубок Италии Фото: Андрей Шевченко, главный тренер "Дженоа" (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Футбольный клуб "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко встретился на выезде с "Миланом" в 1/8 финала Кубка Италии. Подопечные украинца потерпели поражение со счетом 1:3 и покинули турнир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Дженоа".

На 17-й минуте генуэзцы повели в счете благодаря удару головой от новичка команды Эстигора после подачи с углового. "Дженоа" удерживал победный счет до 74-й минуты, когда равновесие восстановил Жиру.

Поединок перешел в овертаймы, а на 102-й минуте Рафаэл Леау вывел "Милан" вперед. Точку на 112-й минуте поставил Салемакерс.

Это уже 11-й матч "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко. В активе команды всего 1 победа при 3 ничьих и 7 поражениях.

Для Андрея Шевченко эта игра была судьбоносной, ведь украинский тренер находится под угрозой увольнения. Теперь существует высокая вероятность того, что украинца уволят.

Ранее мы писали, что Шевченко и капитан "Дженоа" заболели коронавирусом.

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Андрей Шевченко
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