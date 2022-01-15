Шевченко прокоментував можливість звільнення з "Дженоа"

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко подякував уболівальникам "Мілана" за "фантастичну зустріч". Однак не зміг заперечувати, що його позиція в клубі хитка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Football Italia .

Він зазначив, що "природно, не дуже задоволений результатом, але виступ був хорошим".

"Я працюю один день, потім клуб має оголосити про свої рішення. Ми грали добре, хлопці доклали багато зусиль і якостей. Я думаю, що це був гарний виступ, що відбувся", - сказав Шевченко.