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Шевченко прокоментував можливість звільнення з "Дженоа"

Автор: Артур Родивилов

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко подякував уболівальникам "Мілана" за "фантастичну зустріч". Однак не зміг заперечувати, що його позиція в клубі хитка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Football Italia.

Він зазначив, що "природно, не дуже задоволений результатом, але виступ був хорошим".

"Я працюю один день, потім клуб має оголосити про свої рішення. Ми грали добре, хлопці доклали багато зусиль і якостей. Я думаю, що це був гарний виступ, що відбувся", - сказав Шевченко.

Раніше футбольний клуб "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка зустрівся на виїзді з "Міланом" в 1/8 фіналу Кубка Італії. Підопічні українця зазнали поразки з рахунком 1:3 і залишили турнір.

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Андрій ШевченкоФутбол