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Шевченко пояснил банкирам кадровые изменения в НБУ

Киев, Вторник 04 августа 2020 16:33
Шевченко пояснил банкирам кадровые изменения в НБУ
Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За две недели после назначения Шевченко в НБУ уже сменилось два члена правления

Новый глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко намерен сохранить институциональную независимость центробанка. Кадровые изменения должны усилить работу.

Об этом он сказал во время первой рабочей встречи с руководителями банков - членов Независимой ассоциации банков (НАБУ), сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, встреча была посвящена насущным проблемам в работе банков и поиску путей их решения.

"Я ценю и уважаю добытую центральным банком институциональную независимость. Наша задача ее сохранить и повысить эффективность работы регулятора. Те кадровые изменения, которые произошли в последнее время как в составе правления, так и в структуре НБУ, были направлены на усиление работы НБУ", - сказал Шевченко.

Напомним, Совет Национального банка назначил заместителем главы НБУ Юрия Гелетия вместо Олега Чурия 23 июля. Кандидатуру подал новый глава НБУ Кирилл Шевченко.

В сферу сферу управления Чурия входили вопросы операций на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности Депозитария НБУ.

Также Совет Национального банка уволил Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ с 3 августа. На этой должности он отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежный оборот".

Кроме того, с 3 августа Наталья Бондаренко по собственному желанию завершила работу на посту директора департамента коммуникаций Национального банка Украины.

Как сообщало РБК-Украина, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил о намерении сохранить принцип коллегиального принятия решений в НБУ.

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