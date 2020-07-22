Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава НБУ планирует сохранить независимость центробанка, в то же время тесно сотрудничать с правительством

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко намерен сохранить принцип коллегиального принятия решений в НБУ. Новый руководитель заверил международных партнеров в сохранении принципов работы центробанка.

Об этом Шевченко сказал во время встречи с управляющим директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, сообщает пресс-служба НБУ.

"Центральный банк останется и дальше независимой и технократической организацией, которая будет принимать аполитичные и экономически мотивированные решения. Принцип коллегиального принятия решений тоже остается нашим неизменным "золотым стандартом", - сказал он.

Шевченко подтвердил, что главной задачей НБУ остается обеспечение ценовой и финансовой стабильности.

В то же время собственными приоритетными направлениями работы он определил возобновления активного кредитования, снижение объемов на балансах банков, поддержание реформы корпоративного управления в государственных банках (в том числе с помощью защити института независимых директоров в наблюдательных советах), сохранение макрофинансовой стабильности и углубление сотрудничества с международными партнерами

В свою очередь представитель ЕБРР отметил, что НБУ до сих пор был ролевой моделью в вопросе эффективности и прозрачности в работе и выразил надежду, что так останется и в будущем.

Во встрече приняли участие первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заместители председателя Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

Также Шевченко вместе членами правления НБУ провел встречу со Всемирным банком, сообщает пресс-служба НБУ.

Во встрече приняли участие вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бердье.

Как отметил глава НБУ, сотрудничество со Всемирным банком, так же как и сотрудничество с Международным валютным фондом, открывает для Украины доступ к внешнему финансированию, которое важно для страны сегодня.

По словам Шевченко, НБУ будет усиливать сотрудничество с правительством, продолжать реформу корпоративного управления, а также работать над восстановлением кредитования украинской экономики.

Кроме того, Шевченко и члены правления провели встречу с послами Большой семерки. Как отметил глава НБУ, НБУ останется и впредь независимой институцией, которая будет принимать аполитичные на экономически мотивированные решения. Монетарная политика, режим инфляционного таргетирования и режим гибкого курса будут сохранены.

Как сообщало РБК-Украина, глава НБУ Кирилл Шевченко назвал четыре приоритетных направления на новом посту, среди которых на первом месте возобновления кредитования.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ должен обеспечить реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для граждан.