Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Шевченко обозначил свои цели на посту главы НБУ

Кирилл Шевченко поддерживает политику НБУ по обеспечению макрофинансовой стабильности. Однако политика инфляционного таргетирования будет изменена.

Об этом кандидат на должность главы НБУ сказал в выступлении с трибуны Верховной рады

Как отметил Шевченко, экономика Украины начинает выходить из ограничений, введенных во время карантина. "Но она продолжает стагнацию", - сказал он.

Он назвал несколько шагов, которые может сделать НБУ.

"Во-первых, безусловно, я поддерживаю политику НБУ относительно обеспечения макроэкономической, макрофинансовой стабильности банковской системы", - сказал он.

По его словам, инструмент инфляционного таргетирования уже продемонстрировал свою эффективность.

"Однако в нынешних условиях этот инструмент должен отвечать не только макрофинансовой стабильности, но и созданию условий дальнейшего экономического роста", - сказал он.

По его словам, НБУ и далее будет принимать меры для обеспечения финансовой устойчивости банков.

Напомним, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что экономику Украины после карантина необходимо запускать, поскольку процессы могут принять необратимый характер.

Отметим, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, после отставки Якова Смолия с должности председатель Национального банка в нынешней команде остаются прежние "красные линии".

В частности, руководство НБУ может уйти, если власть запустит так называемый печатный станок или вернет банки предыдущим владельцам.