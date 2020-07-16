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Шевченко підтримує політику НБУ щодо забезпечення макрофінансової стабільності

Київ, Четвер 16 липня 2020 11:13
Шевченко підтримує політику НБУ щодо забезпечення макрофінансової стабільності
Фото: Кирил Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Шевченко окреслив свої цілі на посаді голови НБУ

Кирил Шевченко підтримує політику НБУ щодо забезпечення макрофінансової стабільності. Проте політика інфляційного таргетування зазнає змін.

Про це кандидат на посаду голови НБУ сказав у виступі з трибуни Верховної ради

Як зазначив Шевченко, економіка України починає виходити з обмежень, введених під час карантину. "Але вона продовжує стагнацію", - сказав він.

Він назвав декілька кроків, які може зробити НБУ.

"По-перше, безумовно, я підтримую політику НБУ щодо забезпечення макроекономічної, макрофінансової стабільності банківської системи", - сказав він.

За його словами, інструмент інфляційного таргетування вже продемонстрував свою ефективність.

"Проте в теперішніх умовах цей інструмент має відповідати не лише макрофінансової стабільності, й створенню умов подальшого економічного зростання", - сказав він.

За його словами, НБУ і надалі буде вживати заходи для забезпечення фінансової стійкості банків.

Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що економіку України після карантину необхідно запускати, оскільки процеси можуть прийняти незворотній характер.

Відзначимо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, після відставки Якова Смолія з посади голова Національного банку в нинішній команді залишаються колишні "червоні лінії".

Зокрема, керівництво НБУ може піти, якщо влада запустить так званий друкарський верстат або поверне банки попереднім власникам.

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