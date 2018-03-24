Шевченко отправил трех игроков в молодежную сборную Украины

Лунин, Коваленко и Шепелев помогут команде в квалификации Евро-2019

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после ничьей в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1) решил отправить трех игроков основной команды в расположение "молодежки". Об этом информирует пресс-служба ФФУ.

Вратарь Андрей Лунин, а также полузащитники Виктор Шепелев и Виктор Коваленко вылетят в Ливерпуль, чтобы помочь команде U-21 в матче квалификации Евро-2019 против Англии. Матч состоится на стадионе "Брэмолл Лейн" во вторник, 27 марта.

Из упомянутых футболистов только игрок "Зари" выходил на поле в товарищеском матче с аравийцами. Это позволило киперу луганского клуба стать самым молодым вратарем в истории сборной Украины. Хавбеки Шепелев и Коваленко весь поединок просидели в запасе.

Следующий матч сборная Украины проведет 27 марта. В бельгийском Льеже у "сине-желтых" запланирован спарринг со сборной Японии. РБК-Украина проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.

Напомним, главный тренер сборной Японии босниец Халилходжич огласил список футболистов, вызванных в расположение национальной команды для подготовки и участия в товарищеском матче с Украиной.