Тренер сборной Японии назвал состав на матч с Украиной

Список состоит из 26 футболистов
Главный тренер сборной Японии босниец Вахид Халилходжич огласил список футболистов, вызванных в расположение национальной команды для подготовки и участия в товарищеском матче с Украиной. Об этом сообщается на сайте Ассоциации футбола Японии.
Список состоит из 26 игроков:
Вратари: Эйджи Кавашима ("Мец", Франция), Масааки Хигашигучи ("Гамба Осака", Япония), Косуке Накамура ("Касива Рейсол", Япония).
Защитники: Юто Нагамото ("Галатасарай", Турция), Масато Моришиге ("Токио", Япония), Томоаки Макино, Ватару Эндо, Томоя Угадзин (все - "Урава Ред Даймондс", Япония), Хироки Сакаи ("Олимпик", Франция), Шинтаро Курумайя ("Кавасаки Франтале", Япония), Ген Седзи, Наомичи Уэда (оба - "Касима Антлерс", Япония).
Полузащитники: Макото Хасэбэ ("Айнтрахт", Франкфурт, Германия), Хотару Ямагути ("Сересо Осака", Япония), Риота Мориока ("Андерлехт", Бельгия), Гаку Сибасаки ("Хетафе", Испания), Рота Осима ("Кавасаки Франтале", Япония), Кенто Мисао ("Касима Антлерс", Япония).
Нападающие: Кейсуке Хонда ("Пачука", Мексика), Ю Кобаяси ("Кавасаки Франтале", Япония), Юя Осако ("Кельн", Германия), Генки Нарагути ("Герта", Германия), Такаси Усами ("Фортуна", Германия), Кенью Сугимото ("Сересо Осака", Япония), Юя Кубо ("Гент", Бельгия), Сея Накадзима ("Токио", Япония).
Поединок Украина - Япония пройдет 27 марта в бельгийском Льеже.
Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко также назвал список футболистов на матч с Японией, а также Саудовской Аравией.