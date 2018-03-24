Шевченко відправив трьох гравців до молодіжної збірної України

Лунін, Коваленко і Шепелев допоможуть команді у валіфікації Євро-2019

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після нічиєї в товариському матчі проти Саудівської Аравії (1:1) вирішив відправити трьох гравців основної команди в розташування "молодіжки". Про це інформує прес-служба ФФУ.

Воротар Андрій Лунін, а також півзахисники Віктор Шепелєв і Віктор Коваленко вилетять в Ліверпуль, щоб допомогти команді U-21 в матчі кваліфікації Євро-2019 проти Англії. Матч відбудеться на стадіоні "Бремолл Лейн" у вівторок, 27 березня.

Зі згаданих футболістів тільки гравець "Зорі" виходив на поле в товариському матчі з аравійцями. Це дозволило кіперу луганського клубу стати наймолодшим воротарем в історії збірної України. Хавбеки Шепелєв і Коваленко весь поєдинок просиділи в запасі.

Наступний матч збірна України проведе 27 березня. У бельгійському Льєжі у "синьо-жовтих" запланований спаринг зі збірною Японії. РБК-Україна проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинків.

Нагадаємо, головний тренер збірної Японії боснієць Вахід Халілходжіч оголосив список футболістів, викликаних у розташування національної команди для підготовки та участі в товариському матчі з Україною.