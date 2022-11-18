Шевченко объявил о своем выходе из состава НОК

Андрей Шевченко объявил о своем выходе из состава Национального олимпийского комитета, сославшись на его новый состав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Андрея Шевченко.

"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе", - отметил Шевченко.

По его словам, Украина платит за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев, потому все должны быть достойны их.

Президент УАФ Андрей Павелко также заявил о выходе из состава НОК.

По его словам, итоги вчерашней Генеральной ассамблеи НОК Украины вызвали огромный резонанс в обществе в связи с избранием в состав членов НОК представителей запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

"В то время как весь мир бойкотирует участие российских спортсменов в соревнованиях всех уровней, в состав украинского НОК включают лиц от пророссийских политических группировок.

Я лично голосовал против соответствующих решений. А потому как участник Ассамблеи и представитель команды НОК приостанавливаю свое членство в Комитете до тех пор, пока ситуация не будет исправлена", - отметил Павелко.