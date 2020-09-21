Шевченко объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, вызванных для подготовки и участия в матчах командами Франции, Германии и Испании в октябре. В реестре - 28 исполнителей.

Об этом сообщается на сайте Украинской футбольной ассоциации.

Среди них один дебютант - защитник ЛАСКа Евгений Чеберко. В резерве команды - полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус, который может быть переведен в основной состав в случае проблем со здоровьем у кого-то из основного.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо")

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (все - "Шахтер"), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия)

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия)

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо")