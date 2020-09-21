Шевченко оголосив склад збірної України на жовтневі матчі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі в матчах командами Франції, Німеччини та Іспанії в жовтні. У реєстрі - 28 виконавців.

Про це повідомляється на сайті Української футбольної асоціації.

Серед них один дебютант - захисник ЛАСКа Євген Чеберко. У резерві команди - півзахисник бельгійського "Гента" Роман Безус, який може бути переведений до основного складу в разі проблем зі здоров'ям у когось з основної когорти.

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Георгій Бущан ("Динамо")

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, (усі - "Шахтар"), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (обидва - "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія)

Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі - "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі - "Динамо"), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін ("Ференцварош", Угорщина)

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар"), Владислав Супряга ("Динамо")