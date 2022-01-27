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У Шевченко новый конкурент? Сборную Польши может возглавить победитель АПЛ

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Польша, Четверг 27 января 2022 13:11
У Шевченко новый конкурент? Сборную Польши может возглавить победитель АПЛ Фото: Клаудио Раньери (watfordfc.com)
Автор: РБК-Украина

Польское издание WP SportoweFakty сообщает, что новым главным тренером сборной Польши может стать Клаудио Раньери.

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

Как сообщает источник, Клаудио Раньери, которого 24 января уволили из "Вотфорда", заинтересован в работе со сборной Польши.

70-летний Раньери собирался взять отдых после ухода из английского клуба, но его заинтересовала работа со сборной Польши.

По информации источника, кандидатуру итальянского тренера уже передали президенту польской федерации Цезарию Кулеши.

Ранее польские СМИ сообщали, что фаворитом на должность тренера сборной Польши был украинский тренер Андрей Шевченко.

31 января польский футбольный союз объявит имя нового тренера сборной.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Шевченко согласился возглавить сборную Польши.

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Футбол Андрей Шевченко
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