У Шевченка новий конкурент? Збірну Польщі може очолити переможець АПЛ
Польське видання WP SportoweFakty повідомляє, що новим головним тренером збірної Польщі може стати Клаудіо Раньєрі.
Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.
Як повідомляє джерело, Клаудіо Раньєрі, якого 24 січня звільнили з "Вотфорду" зацікавлений у роботі зі збірною Польщі.
70-річний Раньєрі збирався взяти відпочинок після звільнення з англійського клубу, але його сильно зацікавила робота зі збірною Польщі.
За інформацією джерела, кандидатуру італійського тренера вже передали президенту польської федерації Цезарію Кулеші.
Раніше, польські ЗМІ повідомляли, що фаворитом на посаду тренера збірної Польщі був український тренер Андрій Шевченко.
31 січня Польський футбольний союз оголосить ім’я нового тренера збірної.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те що Шевченко погодився очолити збірну Польщі.