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Шевченко назвав головну чесноту сенсаційного конкурента Мессі за "Золотий м'яч"

Фото: Ерлінг Холанд після переможного фіналу Ліги чемпіонів (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

Приголомшливу результативність форварда англійського "Манчестер Сіті" Ерлінга Холанда прокоментував володар "Золотого м'яча-2004" Андрій Шевченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Goal.

Колишній нападник та екс-тренер збірної України вражений грою норвезького бомбардира. На думку легенди італійського "Мілана", форвард "Манчестер Сіті" опинився на вершині завдяки постійній націленості на ворота.

"Те, що він завжди одержимий голами, мені подобається в Холанді передусім. Те, як він рухається навколо штрафного майданчика, вражає. Фізичні якості дуже йому допомагають. Високий, сильний, небезпечний, у штрафному майданчику він завжди напоготові та чудово читає моменти", – відзначив Шевченко.

Українець також відзначив одну якість Холанда, що виділяє його з-поміж інших нападників сучасності. За словами Шевченка, норвежець досягає успіхів завдяки мисленню.

Сезон 2022/23 став для Ерлінга Холанда дебютним у складі "Манчестер Сіті". Норвезький форвард провів 53 матчі в усіх турнірах, у яких забив 52 м'ячі. Стараннями скандинава "містяни" оформили требл, вигравши чемпіонат Англії, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

До слова, раніше пригадали інцидент з розбитим обличчям Шевченка в поєдинку проти Північної Македонії.

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Андрій ШевченкоЗолотий м'ячМанчестер СитиЧемпіонат Англії