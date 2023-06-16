Північна Македонія – Україна: як Шевченко став об'єктом полювання в пам'ятній зустрічі

Перед поєдинком третього туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 між збірною Північної Македонії та національною командою України вболівальники зі стажем пригадали інцидент у не зовсім товариському матчі суперників 20 років тому. Тоді легендарному Андрію Шевченку вибили передні зуби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку .

"Синьо-жовті" під керівництвом Олега Блохіна приїхали на Балкани задля спарингу перед стартом відбору до ЧС-2006. На вістрі атаки української збірної вийшов тоді зірка планетарного масштабу Шевченко.

Бомбардир якраз прямував до Скудетто в складі "Мілана" та "Золотого м'яча" наприкінці року. Через важкий ігровий графік Шевченко домовився з Блохіним, що в контрольному поєдинку вийде на перший тайм. Утім, навіть і 45 хвилин не дограв.

Форвард зі старту потрапив під щільну опіку оборонців Північної Македонії. Шевченка били безжально, а незадовго до перерви Мілан Стояновскі заїхав українцю ліктем в обличчя. Нападник зняв футболку та пішов у роздягальню достроково.

Фанати та преса розкритикували Шеву за викинуту футболку національної команди. Та на захист спадкоємця став Блохін. Він заявив, що немає жодних претензій до форварда, та зробив того головною дійовою особою команди у переможній кваліфікації на Мундіаль.

"Цей хлопець навмисне вдарив мені ліктем в обличчя. При цьому арбітр ніяк не відреагував. У мене два передніх зуби ввійшли всередину. Я втратив прикус, спробував і зрозумів, що не можу. Навіть подумав, що він мені щелепу зламав", – пізніше згадував Шевченко.

Той матч завершився мінімальною перемогою балканців. Однак, наступні зустрічі команд завершувалися на користь збірної України. "Синьо-жовті" двічі здолали македонців у відборі до Євро-2016, а потім переграли тепер принципового опонента на груповому етапі чемпіонату Європи в 2021 році.

Новий матч Північна Македонія – Україна відбудеться 16 червня в Скоп'є. Поєдинок прийме Національна арена "Тоше Проєскі". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.