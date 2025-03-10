Шевченко міг вплинути на те, щоб на Олімпіаду поїхала сильніша команда, - Гливинський

Президент УАФ Андрій Шевченко мав достатній вплив для того, щоб олімпійська збірна України з футболу, яка вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри, поїхала на Ігри в Парижі у більш боєздатному складі й поборолася за медалі.

За словами Олександра, володар "Золотого м'яча", маючи значний авторитет у футбольному світі, міг би забезпечити тренерському штабу Руслана Ротаня ширший вибір виконавців.

"Я думаю, що міг (вплинути). І я вважаю, що це було його завданням. Все ж таки він має авторитет у футболі", - заявив Гливинський.

Журналіст підкреслив, що Ротань публічно заявляв про проблему з комплектацією команди, а згодом був змушений зосередитися на роботі з тими гравцями, яких вдалося зібрати.

Гливинський вважає, що Шевченко мав важелі впливу на провідні українські клуби, щоб ті відпустили більше гравців до олімпійської збірної.

"Однозначно, вважаю, що Шевченко міг би більше вплинути на "Динамо", щоб воно дало трохи більше гравців. Та й на "Шахтар", - зазначив він, наводячи приклади потенційних олімпійців, таких як Георгій Судаков, Назар Волошин, Микола Бражко, Владислав Вівчаренко та Владислав Ванат.

За словами Гливинського, клуби, посилаючись на підготовку до сезону, зайняли позицію "за залишковим принципом" щодо олімпійської збірної.

Він переконаний, що авторитет Шевченка міг би змінити цю ситуацію, в тому числі відкривши двері для переговорів з іноземними клубами, щоб ті відпустили українських легіонерів.

"Авторитет Шевченка міг би дозволити тоді й з "Челсі" поговорити про Мудрика. І з "Бенфікою" про Трубіна. Лісабонці відпустили воротаря Лео Кокубо до збірної Японії А Трубіна не відпустили", - сказав Гливинський.

Він також наголосив на контрасті з підходом інших країн, наводячи приклад гравця "Інтера" Ашрафа Хакімі, який приєднався до олімпійської збірної Марокко.

"Зіграли непогано, але в нас могла б бути суттєво сильніша команда. Це однозначно недопрацювання УАФ. Ротаня залишили напризволяще", - висловився Гливинський.

Журналіст розповів також, що запитував Андрія Миколайовича на прес-конференції щодо впливу УАФ на клуби в питанні олімпійської збірної, на що президент асоціації відповів, що "ми не будемо впливати й втручатися, клуби самі вирішать".

"Я спілкувався і з Мудриком, і з Трубіним, і з Судаковим, і з Бражком. Вони всі хотіли поїхати на Ігри. Кожного гравця, скажімо так, "душить" клуб зобов'язаннями. Грати за збірну - це грати за честь країни. Але на олімпійську збірну це чомусь не поширилось. Я питав про це на прес-конференції Шевченка. Він сказав, що "ми не будемо впливати та втручатися, клуби самі вирішать". Ну, у національній команді так не роблять..." - підсумував він.

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