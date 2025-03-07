"Динамо" підписало фіналіста Ліги Європи: що відомо про першого новачка в 2025-му

Київське "Динамо", на відміну від конкурентів, взимку не залучило до своїх лав жодного новачка. І от нарешті – перша трансферна новина зі стану лідера української Прем'єр-ліги. Колектив поповнив досвідчений футболіст – фіналіст Ліги Європи та володар Кубка Бельгії.

"Футбольний клуб "Динамо" Київ уклав угоду з 29-річним захисником Валерієм Лучкевичем. Контракт із гравцем, який мав статус вільного агента, діятиме до завершення сезону-2024/25", – таке повідомлення розповсюдили пабліки столичного клубу в соцмережах, а потім новина з'явилась і на офіційному сайті киян.

17-річний Лучкевич дебютував у "Дніпрі" (фото: instagram.com/valerii.luchkevych)

"Золотий талант"

Валерію Лучкевичу всього 29, але враження таке, що мінімум, років на п'ять більше – настільки давно його ім'я на слуху у вітчизняному футболі. Гравець має доволі цікаву кар'єру.

Валерій – син Ігоря Лучкевича, відомого в основному за виступами в складі запорізького "Металурга", колись дуже перспективного молодого гравця, що виступав ще за юнацькі збірні СРСР, але у дорослому футболі так і не розкрився.

Характерно, що син у цьому плані наслідував свого батька. Коли 17-річний Лучкевич-молодший з'явився в складі тоді ще дніпропетровського "Дніпра", про нього говорили, як одну з найбільших надій українського футболу. Юний півзахисник став одним з найпомітніших виконавців у команді Мирона Маркевича, яка в сезоні-2014/15 пробилась у фінал Ліги Європи. Не дивно, що за підсумками 2014 року Лучкевич став володарем премії "Золотий талант" найперспективнішому футболісту країни.

У складі володарів Кубка Бельгії (фото: instagram.com/valerii.luchkevych)

Перевірка "Стандардом"

Погравши за "Дніпро" до кінця 2016-го, тобто фактично до краху команди, 20-річний півзахисник вирішив спробувати сили за кордоном. Він уклав угоду з бельгійським "Стандардом", де спочатку мав непогані перспективи, але згодом втратив місце в складі. З командою з Льєжа виграв у 2018 році Кубок Бельгії. Проте вже наступного сезону був відправлений в оренду до "Олександрії".

Невдача у Бельгії фактично зламала до того успішну кар'єру 23-річного футболіста. В Україні Лучкевич пограв за "Олександрію" (спочатку в оренді від "Стандарда", а потім з повноцінним контрактом) та СК "Дніпро-1" поки у 2023-му не приєднався до ковалівського "Колоса". В клубі з Київщини він розпочав і поточний сезон, але провів на його старті лише три матчі без результативних дій. Після чого сторони вирішили припинити співпрацю. З того часу Лучкевич перебував у статусі вільного агента. Доки не виник варіант з "Динамо".

Новачок "біло-синіх" (фото: ФК "Динамо")

Навіщо Лучкевич "Динамо"

"Варіант з цим переходом з'явився несподівано. Після слів агента, що мене хоче "Динамо" Київ, я далі вже нічого не слухав. Просто сказав "так", і усе вирішилося дуже швидко", – розповів про трансфер сам футболіст.

Угоду укладено до кінця поточного сезону. Досвідчений гравець-універсал може допомогти "біло-синім" у битві за чемпіонство. Він здатний у разі потреби закрити позиції в обороні та центрі поля, підмінити травмованих футболістів.

Словом, гравець і клуб визнають, що їхня співпраця наразі – ситуативна та тимчасова угода. А далі – вже за результатами.

"У мене завдання за цей період показати й довести керівництву та тренерському штабу, що я готовий тут залишитися, конкурувати і допомагати команді боротися за титули", – пояснив Лучкевич.