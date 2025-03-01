"Є позитивні новини". Тренер Маліновського розповів про повернення українця після травми

Наставник італійської "Дженоа" Патрік Вієйра розповів місцевим ЗМІ про те, як почувається український легіонер клубу Руслан Маліновський та коли можна очікувати його повернення на поле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tuttomercatoweb .

З початку року український півзахисник вже працює на тренуваннях команди. Проте він ще не потрапляв до заявки "Дженоа" на матчі.

"Руслан тренується з командою, прогресує щодня. Він розвивається та покращується – це позитивні новини. Але не слід забувати, що він відновлюється після дуже важкої травми, тому форсувати події ризиковано, – зазначив тренер. – Він ще недостатньо готовий до повноцінного повернення і в найближчих матчах ми на жаль не можемо на нього розраховувати".

Після 26-ти турів Серії А "Дженоа" йде в таблиці на 12-му місці, маючи в активі 30 очок. Відставання від зони єврокубків становить 15 пунктів, відрив від зони вильоту – 9. У неділю, 2 березня, команда з Генуї зіграє з аутсайдером – "Емполі", кольори якого захищає інший українець – Віктор Коваленко.

Травма Маліновського: що відомо

31-річний півзахисник зазнав моторошного ушкодження 21 вересня 2024 року в матчі 5-го туру Серії А проти "Венеції". Медики виявили в нього вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки.

Уже наступного дня футболіст був прооперований. Тоді ж лікарі назвали орієнтовні терміни його відновлення – від трьох місяців. Лише в січні поточного року українець відновив тренування з м'ячем. Зараз у "Дженоа" він займається з футболістами в загальній групі, що дозволяє сподіватися на скорий вихід на поле в офіційному поєдинку.

У нинішньому сезоні Маліновський встиг провести за клуб 6 матчів у всіх турнірах, у яких віддав одну результативну передачу. У лавах збірної України зіграв на старті Ліги націй 10 хвилин проти Албанії та 12 – проти Чехії.