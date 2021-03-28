UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Шевченко и Кошулинский лидируют на довыборах в Раду по округу №87, - экзит-пол

Автор: Роман Тверденко

Кандидаты Александр Шевченко ("За майбутнє") и Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") лидируют на довыборах в Верховную раду на округе №87. Шевченко опережает соперника менее чем на один процент.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола группы "Рейтинг".

У Александра Шевченко, по данным опроса к 18:00, 32,4% голосов, у Кошулинского - 31,6%. На третьем месте кандидат от "Слуги народа" Василий Верастюк - у него 29,4%.

Остальные кандидаты набрали три и меньше процентов голосов тех, кто пришли на избирательные участки в воскресенье 28 марта.

Во время экзит-пола опросили 3892 человека на 50 избирательных участках округа. Погрешность - 1,8%.

Напомним, на 16:00 на округе №50 в Донецкой области явка избирателей составила 16,18%, а в округе №87 - 23,72%.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области зафиксировали семь нарушений во время голосований на довыборах в Верховную раду по округу №87. Среди нарушений - фотографирование бюллетеня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Довыборы в Раду
Читайте также
Довыборы в Раду на двух округах: названа явка на 16:00
Довыборы в Раду по округу №87: зафиксировано 7 нарушений
Прогноз погоды