Шевченко и Кошулинский лидируют на довыборах в Раду по округу №87, - экзит-пол

Кандидаты Александр Шевченко ("За майбутнє") и Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") лидируют на довыборах в Верховную раду на округе №87. Шевченко опережает соперника менее чем на один процент.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола группы "Рейтинг".

У Александра Шевченко, по данным опроса к 18:00, 32,4% голосов, у Кошулинского - 31,6%. На третьем месте кандидат от "Слуги народа" Василий Верастюк - у него 29,4%.

Остальные кандидаты набрали три и меньше процентов голосов тех, кто пришли на избирательные участки в воскресенье 28 марта.

Во время экзит-пола опросили 3892 человека на 50 избирательных участках округа. Погрешность - 1,8%.