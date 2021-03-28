Шевченко і Кошулинський лідирують на довиборах в Раду по округу №87, - екзит-пол

Кандидати Олександр Шевченко ("За майбутнє") і Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") лідирують на довиборах у Верховну раду на окрузі №87. Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

У Олександра Шевченка, за даними опитування до 18:00, 32,4% голосів, у Кошулинського - 31,6%. На третьому місці кандидат від "Слуги народу" Василь Верастюк - у нього 29,4%.

Інші кандидати набрали три і менше відсотків голосів тих, хто прийшли на виборчі дільниці у неділю 28 березня.

Під час екзит-полу опитали 3892 людини на 50 виборчих дільницях округу. Похибка - 1,8%.