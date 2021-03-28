Довыборы в Раду на двух округах: названа явка на 16:00

Центизбирком опубликовал явку на довыборах в Верховную раду на двух округах - №50 и 87. Лучше показатель в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что к указанному времени не были зафиксированы нарушения, которые могли повлияли на ход избирательного процесса.

На 16:00 на округе №50 в Донецкой области явка составила 16,18%, а в округе №87 - 23,72%.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области зафиксировали семь нарушений во время голосований на довыборах в Верховную раду по округу №87. Среди нарушений - фотографирование бюллетеня.

Напомним, явка на довыборах в Верховную раду Украины по состоянию на 12:00 на двух округах была очень низкой. Не превышала 10%.