Шевченко об игре сборной Украины на Евро-2020: Команда хорошо себя проявила

По словам Шевченко, украинцы проявили себя хорошо, несмотря на проигрыш. Игра была интересной и яркой, благодаря нашим футболистам.

"Был интересный матч, быстрый, очень много моментов в исполнении одной и другой команды, интересное развитие атак. Мы могли бы и не пропускать такой мяч в конце. Хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она продемонстрировала при счете 0: 2. Ребята нашли в себе силы прессинговать. Мы перестроились, выпустили свежего игрока в середину поля, где наладили баланс. Команда очень хорошо себя проявила", - отметил Шевченко.

Он также отметил, что украинская команда будет готовиться к следующему матчу с Северной Македонией и изучать тактику противников.

"Будем ждать от нее настроения. У нас тоже будет особый настрой. Что касается замен, то у нас есть время. Завтра вернемся в Бухарест. Ребята потратили очень много энергии, посмотрим, кто как восстановится, будут ли проблемы. У нас есть достаточно игроков, которые могут выйти на поле. Посмотрим игру Северной Македонии с Австрией, изучим и будем готовиться", - сказал Шевченко.