Шевченко про гру збірної України на Євро-2020: Команда добре себе проявила

За словами Шевченка, українці проявили себе добре, незважаючи на програш. Гра була цікавою та яскравою, завдяки нашим футболістам.

"Був цікавий матч, швидкий, дуже багато моментів у виконанні однієї й іншої команди, цікавий розвиток атак. Ми могли б і не пропускати такий м'яч у кінці. Хочу подякувати команді за ту реакцію, яку вона продемонструвала за рахунку 0:2. Хлопці знайшли в собі сили пресингувати. Ми перебудувалися, випустили свіжішого гравця в середину поля, десь налагодили баланс. Команда дуже добре себе проявила", - зазначив Шевченко.

Він також зазначив, що українська команда буде готуватися до наступного матчу з Північною Македонією і вивчати тактику супротивників.

"Будемо чекати від неї настрою. У нас теж буде особливий настрій. Що стосується замін, то в нас є час. Завтра повернемося до Бухареста. Хлопці витратили дуже багато енергії, подивимося, хто як відновиться, чи будуть проблеми. У нас є достатньо гравців, які можуть вийти на поле. Подивимося гру Північної Македонії з Австрією, вивчимо й будемо готуватися", - сказав Шевченко.