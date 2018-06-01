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Шевченко досрочно отпустил из сборной Украины двух игроков "Шахтера"

НовостиСпорт    01.06.2018 - 11:21
Фото: Андрей Шевченко (ffu.ua)
Фото: Андрей Шевченко (ffu.ua)

Оба футболиста провели напряженный сезон

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко покинули расположение национальной команды. Об этом сообщили в эфире телеканала "Футбол 1".

Оба футболиста провели напряженный сезон в составе донецкого "Шахтера". Из-за этого главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение отпустить их досрочно.

Напомним, накануне сборная Украины сыграла вничью товарищеский матч с командой Марокко. Пятов отыграл полный матч, а Степаненко вышел в старте и был заменен на 64 минуте.

В воскресенье, 3 июня, Украине предстоит поединок против сборной Албании.

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Теги публикации: Андрей Шевченко, Сборная Украины, Шахтер, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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