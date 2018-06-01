Шевченко досрочно отпустил из сборной Украины двух игроков "Шахтера"

Оба футболиста провели напряженный сезон
Вратарь сборной Украины Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко покинули расположение национальной команды. Об этом сообщили в эфире телеканала "Футбол 1".
Оба футболиста провели напряженный сезон в составе донецкого "Шахтера". Из-за этого главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение отпустить их досрочно.
Напомним, накануне сборная Украины сыграла вничью товарищеский матч с командой Марокко. Пятов отыграл полный матч, а Степаненко вышел в старте и был заменен на 64 минуте.
В воскресенье, 3 июня, Украине предстоит поединок против сборной Албании.