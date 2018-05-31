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Сборная Украины сыграла вничью с командой Марокко

НовостиСпорт    31.05.2018 - 23:08
Фото: Марокко -Украина (twitter.com/EnMaroc)
Фото: Марокко -Украина (twitter.com/EnMaroc)

Первый товарищеский поединок между командами завершился по нулям

Сборные Марокко и Украины провели товарищеский матч вНа нейтральном швейцарском поле в городе Каруже на стадионе "Стад де Женев". Встреча завершилась ничьей - 0:0.

Марокканцы, котораяые готовятся к чемпионату мира-2018, чаще атаковали, были ближе к тому, чтобы открыть счет, но ничья сохранилась до финального свистка.

Команда Андрея Шевченко пропустит предстоящий мундиаль, а марокканцы сыграют в группе с Испанией, Португалией и Ираном.

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Теги публикации: Сборная Украины, Марокко, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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