Сборная Украины сыграла вничью с командой Марокко

Первый товарищеский поединок между командами завершился по нулям

Сборные Марокко и Украины провели товарищеский матч вНа нейтральном швейцарском поле в городе Каруже на стадионе "Стад де Женев". Встреча завершилась ничьей - 0:0.

Марокканцы, котораяые готовятся к чемпионату мира-2018, чаще атаковали, были ближе к тому, чтобы открыть счет, но ничья сохранилась до финального свистка.

Команда Андрея Шевченко пропустит предстоящий мундиаль, а марокканцы сыграют в группе с Испанией, Португалией и Ираном.