Шевченко достроково відпустив зі збірної України двох гравців "Шахтаря"

Обидва футболісти провели напружений сезон
Воротар збірної України Андрій П'ятов і півзахисник Тарас Степаненко покинули розташування національної команди. Про це повідомили в ефірі телеканалу "Футбол 1".
Обидва футболісти провели напружений сезон у складі донецького "Шахтаря". Через це головний тренер збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення відпустити їх достроково.
Нагадаємо, напередодні збірна України зіграла внічию товариський матч з командою Марокко. П'ятов відіграв повний матч, а Степаненко вийшов у старті і був замінений на 64 хвилині.
У неділю, 3 червня, на Україну чекає поєдинок проти збірної Албанії.