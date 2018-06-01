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Шевченко достроково відпустив зі збірної України двох гравців "Шахтаря"

НовиниСпорт    01.06.2018 - 11:21
Фото: Андрій Шевченко (ffu.ua)
Фото: Андрій Шевченко (ffu.ua)

Обидва футболісти провели напружений сезон

Воротар збірної України Андрій П'ятов і півзахисник Тарас Степаненко покинули розташування національної команди. Про це повідомили в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Обидва футболісти провели напружений сезон у складі донецького "Шахтаря". Через це головний тренер збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення відпустити їх достроково.

Нагадаємо, напередодні збірна України зіграла внічию товариський матч з командою Марокко. П'ятов відіграв повний матч, а Степаненко вийшов у старті і був замінений на 64 хвилині.

У неділю, 3 червня, на Україну чекає поєдинок проти збірної Албанії.

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Теги публікації: Андрій Шевченко, Збірна України, Шахтар, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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