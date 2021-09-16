Шевченко в числе претендентов на пост тренера сборной Турции, - Kicker

Андрей Шевченко - один из кандидатов на пост главного тренера сборной Турции. В числе претендентов также есть Штефан Кунтц из молодежной сборной Германии U-21.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kicker .

Ранее сообщалось, что Кунтц посетил Турцию по приглашению Федерации футбола страны.

Специалист заявил, что в данный момент о достижении соглашения между ним и турецкой стороной говорить еще рано.

Предыдущий тренер Шенол Гюнеш покинул свой пост после поражения от сборной Нидерландов в рамках квалификации ЧМ-2022 со счетом 1:6.