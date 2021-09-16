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Шевченко в числе претендентов на пост тренера сборной Турции, - Kicker

Автор: Артур Родивилов

Андрей Шевченко - один из кандидатов на пост главного тренера сборной Турции. В числе претендентов также есть Штефан Кунтц из молодежной сборной Германии U-21.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kicker.

Ранее сообщалось, что Кунтц посетил Турцию по приглашению Федерации футбола страны.

Специалист заявил, что в данный момент о достижении соглашения между ним и турецкой стороной говорить еще рано.

Предыдущий тренер Шенол Гюнеш покинул свой пост после поражения от сборной Нидерландов в рамках квалификации ЧМ-2022 со счетом 1:6.

Напомним, 1 августа Андрей Шевченко сообщил, что уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу, поскольку закончился его пятилетний контакт.

Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году. Он руководил командой во время Чемпионата Европы по футболу, который прошел в 2021 году (Евро-2020). Сборная дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Англии со счетом 0:4.

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Андрей Шевченко