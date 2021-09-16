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Шевченко серед претендентів на посаду тренера збірної Туреччини, - Kicker

Автор: Артур Родивилов

Андрій Шевченко - один з кандидатів на посаду головного тренера збірної Туреччини. Серед претендентів також є Штефан Кунтц з молодіжної збірної Німеччини U-21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kicker.

Раніше повідомлялося, що Кунтц відвідав Туреччину на запрошення Федерації футболу країни.

Фахівець заявив, що наразі про досягнення угоди між ним і турецькою стороною говорити ще рано.

Попередній тренер Шенол Гюнеш покинув свою посаду після поразки від збірної Нідерландів в рамках кваліфікації ЧС-2022 з рахунком 1:6.

Нагадаємо, 1 серпня Андрій Шевченко повідомив, що йде з посади головного тренера збірної України з футболу, оскільки закінчився його п'ятирічний контакт.

Шевченко став головним тренером збірної України у 2016 році. Він керував командою під час Чемпіонату Європи з футболу, який відбувся у 2021 році (Євро-2020). Збірна дійшла до чвертьфіналу, де програла збірній Англії з рахунком 0:4.

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Андрій Шевченко