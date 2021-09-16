Шевченко серед претендентів на посаду тренера збірної Туреччини, - Kicker

Андрій Шевченко - один з кандидатів на посаду головного тренера збірної Туреччини. Серед претендентів також є Штефан Кунтц з молодіжної збірної Німеччини U-21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kicker .

Раніше повідомлялося, що Кунтц відвідав Туреччину на запрошення Федерації футболу країни.

Фахівець заявив, що наразі про досягнення угоди між ним і турецькою стороною говорити ще рано.

Попередній тренер Шенол Гюнеш покинув свою посаду після поразки від збірної Нідерландів в рамках кваліфікації ЧС-2022 з рахунком 1:6.