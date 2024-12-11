У Шевченківському районі Києва стався прорив труби

Сьогодні вранці, 11 грудня, в Києві стався прорив труби у Шевченківському районі. Аварійна бригада "Київводоканалу" вже приступила до локалізації комунальної аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київ Комунальний.

Згідно з інформацією, комунальна аварія сталася на вулиці Глибочицькій, 13. Одну зі смуг руху транспорту та пішохідну зону вже залило водою. Наразі "Київводоканал" приступив до локалізації витоку.

"Після локалізації місце аварії обстежать і буде повідомлено про терміни усунення пошкодження," - йдеться у повідомленні.

Станом на 9:30 обмежень руху на проїжджій частині немає.