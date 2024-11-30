У Києві стався масштабний прорив трубопроводу: підтоплені вулиці та парковки

На лівому березі Києва стався масштабний прорив трубопроводу. Внаслідок аварії підтоплені вулиці та парковки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У мережі опублікували кадри масштабного витоку. На кадрах помітно, що вода залила вулиці та парковки.

Внаслідок прориву частково підтоплено автостоянку на проспекті Григоренка, 18, паркувальні майданчики, що знаходяться поруч, а також проїжджу частину.

Патрульна поліція перекрила рух транспорту з вулиці Здолбунівської в напрямку вулиці Анни Ахматової.

Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" зранку 30 листопада локалізували масштабний витік, що стався на водопровідній мережі на проспекті Петра Григоренка у Дарницькому районі столиці.

Нагадаємо, нещодавно на лівому березі Києва стався ще один прорив трубопроводу. Аварія сталася на Дніпровській набережній.

Також на початку листопада у столиці стався масштабний прорив труби з гарячою водою під час запуску тепломережі.

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