У Києві стався масштабний прорив трубопроводу: підтоплені вулиці та парковки
На лівому березі Києва стався масштабний прорив трубопроводу. Внаслідок аварії підтоплені вулиці та парковки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" зранку 30 листопада локалізували масштабний витік, що стався на водопровідній мережі на проспекті Петра Григоренка у Дарницькому районі столиці.
Патрульна поліція перекрила рух транспорту з вулиці Здолбунівської в напрямку вулиці Анни Ахматової.
Внаслідок прориву частково підтоплено автостоянку на проспекті Григоренка, 18, паркувальні майданчики, що знаходяться поруч, а також проїжджу частину.
У мережі опублікували кадри масштабного витоку. На кадрах помітно, що вода залила вулиці та парковки.
Нагадаємо, нещодавно на лівому березі Києва стався ще один прорив трубопроводу. Аварія сталася на Дніпровській набережній.
Також на початку листопада у столиці стався масштабний прорив труби з гарячою водою під час запуску тепломережі.
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