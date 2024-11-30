ua en ru
Сб, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві стався масштабний прорив трубопроводу: підтоплені вулиці та парковки

Київ, Субота 30 листопада 2024 09:29
UA EN RU
У Києві стався масштабний прорив трубопроводу: підтоплені вулиці та парковки Фото: у Києві стався масштабний прорив трубопроводу 30 листопада (t.me/kyivpatrol)
Автор: Наталія Юрченко

На лівому березі Києва стався масштабний прорив трубопроводу. Внаслідок аварії підтоплені вулиці та парковки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що фахівці "Київводоканалу" зранку 30 листопада локалізували масштабний витік, що стався на водопровідній мережі на проспекті Петра Григоренка у Дарницькому районі столиці.

Патрульна поліція перекрила рух транспорту з вулиці Здолбунівської в напрямку вулиці Анни Ахматової.

Внаслідок прориву частково підтоплено автостоянку на проспекті Григоренка, 18, паркувальні майданчики, що знаходяться поруч, а також проїжджу частину.

У мережі опублікували кадри масштабного витоку. На кадрах помітно, що вода залила вулиці та парковки.

Нагадаємо, нещодавно на лівому березі Києва стався ще один прорив трубопроводу. Аварія сталася на Дніпровській набережній.

Також на початку листопада у столиці стався масштабний прорив труби з гарячою водою під час запуску тепломережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ Київводоканал Аварія
NEWS
З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб
З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися