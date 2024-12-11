В Шевченковском районе Киева произошел прорыв трубы

Сегодня утром, 11 декабря, в Киеве произошел прорыв трубы в Шевченковском районе. Аварийная бригада "Киевводоканала" уже приступила к локализации коммунальной аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киев Коммунальный.

Согласно информации, коммунальная авария произошла на улице Глубочицкой, 13. Одну из полос движения транспорта и пешеходную зону уже залило водой. В настоящее время "Киевводоканал" приступил к локализации утечки.

"После локализации место аварии обследуют и будет сообщено о сроках устранения повреждения", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:30 ограничений движения на проезжей части нет.