Шевченківська премія-2025 оголосила, хто увійшов до другого туру конкурсу: список
Національна премія імені Тараса Шевченка оприлюднила перелік творів, які пройшли до другого етапу конкурсу 2025 року. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті премії, до ІІ туру увійшов 41 твір.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт премії.
Твори представлені у восьми номінаціях, серед яких з'явилася нова категорія — "Декоративно-прикладне мистецтво". Повідомляється, що наступне засідання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка має відбутися у третій декаді січня 2025 року – тоді відбудеться другий тур конкурсу.
Твори, допущені до наступного етапу конкурсу:
Література:
- Балабко Олександр, роман "Кімоно для Баттерфляй. Із життя Соломії Крушельницької"
- Дронь Артур, книга поезій "Тут були ми"
- Іздрик Юрій, книга поезій "Колекція"
- Клименко Олександр (Олаф Клеменсен), книга поезій "Імена, що залишилися"
- Короненко-Слабошпицька Світлана, поетична книга "Поезії"
- Легкий Зіновій, книга "Час каяття і розплати"
- Поваляєва Світлана, книга поезій "Мінлива хмарність з проясненнями"
- Рубаняк Оксана, книга поезій "Назустріч смерті"
- Савка Мар’яна, книга поезій "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри"
- Славінський (Славинський) Микола, поетичне трикнижжя "Магічний кристал", "Магічний кристал 2", "Магічний кристал 3"
- Сопронюк Артем (Маркіян Камиш), роман "Хазяїн"
- Таран (Терен) Віктор, книга поезій "Любов і свобода"
- Тарнавський Юрій, роман "Теплі полярні ночі" (авторизований переклад з англійської М. Нестелєєва), англомовний варіант "WORM ARCTIC NIGNTS"
- Томенчук Богдан, книга поезій "Вишийте, мамо, бронежилет"
- Чередник Артем (Артем Чех), роман "Пісня відкритого шляху"
- Чілачава Рауль, книга "Бельканто". Українська творчість грузинського поета. Інтерв’ю, поезії, переклади, статті, маргіналії.
Літературознавство і мистецтвознавство:
- Бітаєв Валерій, Корнієнко Владислав, Мосенкіс Юрій, книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги"
- Набитович Ігор, книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький"
Публіцистика і журналістика:
- Жадько Віктор, книга "Іду дорогами твоїми"
- Зінченко Олександр, книга "Як українці зруйнували імперію зла"
- Казарін Павло, "Ретроспектива блогів на "Українській правді"
- Кіртока Віолетта, книга "Народні герої України. Історії справжніх" в 2-х томах
- Малицька Ірина (Ірина Говоруха), книга "Код нації"
- Мула Володимир (режисер, продюсер), документальний проект "Футбол має тривати"
Музичне мистецтво:
- Кушплер Зоряна (виконавиця), компакт-диск "Українське інтерМеццо" (CD Ukrainian InterMezzo)
- Пирожок Мар’ян, Драчук Олександр, Турканик Маркіян (виконавці гурту "Пиріг і Батіг"), музичний альбом "Зелений"
- Півненко Богдана (авторка концертних програм та виконавиця), концертні програми 2019-2024
- Скрипник Олексій (композитор), хоровий концерт "Катарсис" (2021), Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру (2023)
- Шимко Олександр Артурович (композитор), "Вирій" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитви, біблійні та українські народні тексти
Театральне мистецтво:
- Вовкун Василь (режисер-постановник), опера "Лис Микита" (музика І. Небесного, лібрето В. Вовкуна), опера "Діалоги кармеліток" (музика, лібрето Ф. Пуленка), балет "Тіні забутих предків" (музика І. Небесного, лібрето В. Вовкуна), модерн-балет "Пізнай себе!" (музика Д. Данова, лібрето В. Вовкуна), театралізована кантата "Псальми війни!" (музика Є. Станковича, лібрето В. Вовкуна) Львівської Національної опери
- Голенко Максим (режисер), Заулична Юлія (сценографка), Бусько Олексій (хореограф-постановник), Дробот Марк (актор). Вистави: "Червона рута" Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, "Зерносховище" Рівненського академічного українського музично-драматичного театру за п’єсами Наталки Ворожбит
Кіномистецтво:
- Санін Олександр (кінорежисер-постановник, автор сценарію), Михальчук Сергій (оператор-постановник), Загайкевич Алла (композиторка), повнометражний ігровий фільм "Довбуш"
Візуальні мистецтва:
- Баринова (Кулеба) Віра, проєкт "Крик мовчання". Твори: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка"
- Кадирова Жанна, персональна виставка "Траєкторія польотів"
- Косьяненко Катерина, мистецький проєкт "Victory" (серія творів станкового живопису)
- Пінчук Олег (скульптор), скульптурна композиція "Тризуб"
- Світличний Іван, виставка "Maybe We Can Have Fun Together" ("Можливо, ми зможемо повеселитися разом")
- Тітов Микита, серія політичних плакатів "Шлях Свободи"
- Федірко Анатолій, мистецький проєкт "Відродження України" (серія вітражів для Головної Синагоги ім. родини Марбергів м. Чернівці)
Декоративно-прикладне мистецтво:
- Боньковський Олег (майстер художнього металу), мистецька серія "Хресна дорога України"
- Карпець-Єрмолаєва Валентина, Пікуш Андрій, Пікуш Марія, Рибак Наталія (майстри петриківського розпису), мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису)
Що відомо про Шевченківську премію
Шевченківська премія – це найвища державна нагорода України у сфері культури та мистецтва, яка відзначає значний внесок у розвиток національної спадщини.
Премію присуджують за видатні твори у галузях літератури, мистецтва, публіцистики та журналістики. Її мета – популяризувати гуманістичні ідеали, зберігати історичну пам'ять, підвищувати національну свідомість та підтримувати культурну унікальність українського народу.
10 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни до положень премії. Тепер нагороду можуть отримувати не лише українські громадяни, а й іноземці та особи без громадянства. У 2024 році список номінацій доповнили категорією "Декоративно-прикладне мистецтво".
Щороку присуджують до восьми премій, кожна з яких має грошову винагороду у розмірі близько 484 тисяч гривень. Урочиста церемонія нагородження традиційно проходить 9 березня, у день народження Тараса Шевченка.
На початку листопада нинішнього року комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка завершив прийом заявок та оприлюднив їх список. Лауреати будуть оголошені у березні 2025 року.
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