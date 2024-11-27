Шевченківська премія-2025 оголосила, хто увійшов до другого туру конкурсу: список

Національна премія імені Тараса Шевченка оприлюднила перелік творів, які пройшли до другого етапу конкурсу 2025 року. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті премії, до ІІ туру увійшов 41 твір.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт премії .

Твори представлені у восьми номінаціях, серед яких з'явилася нова категорія — "Декоративно-прикладне мистецтво". Повідомляється, що наступне засідання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка має відбутися у третій декаді січня 2025 року – тоді відбудеться другий тур конкурсу.

Що відомо про Шевченківську премію

Шевченківська премія – це найвища державна нагорода України у сфері культури та мистецтва, яка відзначає значний внесок у розвиток національної спадщини.

Премію присуджують за видатні твори у галузях літератури, мистецтва, публіцистики та журналістики. Її мета – популяризувати гуманістичні ідеали, зберігати історичну пам'ять, підвищувати національну свідомість та підтримувати культурну унікальність українського народу.

10 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни до положень премії. Тепер нагороду можуть отримувати не лише українські громадяни, а й іноземці та особи без громадянства. У 2024 році список номінацій доповнили категорією "Декоративно-прикладне мистецтво".

Щороку присуджують до восьми премій, кожна з яких має грошову винагороду у розмірі близько 484 тисяч гривень. Урочиста церемонія нагородження традиційно проходить 9 березня, у день народження Тараса Шевченка.

На початку листопада нинішнього року комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка завершив прийом заявок та оприлюднив їх список. Лауреати будуть оголошені у березні 2025 року.

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