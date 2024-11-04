Шевченківська премія-2025 назвала претендентів на нагороду: повний список

Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка завершив прийом заявок від претендентів на нагороду у 2025 році та оприлюднив їх список. Лауреати будуть оголошені у березні 2025 року.

Премія присуджується за найвидатніші твори в галузі літератури, мистецтва, публіцистики та журналістики, які становлять духовне багатство українського народу, утверджують гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять, національну самосвідомість і культурну самобутність, а також сприяють державотворенню та демократизації суспільства.

Національна премія України імені Тараса Шевченка (Шевченківська премія) – це державна нагорода України, найвища творча відзнака за значний внесок у розвиток культури та мистецтва.

Повідомляється, що 31 жовтня завершився прийом заявок та супровідних документів для здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Наразі Секретаріат Комітету обробляє подані літературно-мистецькі твори, формуючи остаточний перелік претендентів за номінаціями. Список оприлюднений на офіційному сайті премії, а перший тур конкурсу заплановано на третю декаду листопада цього року.

Нагадаємо, 10 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вносить зміни до положень щодо Національної премії України імені Тараса Шевченка. Відтепер премію зможуть отримати не лише українські громадяни, а й іноземці та особи без громадянства. У 2024 році номінації премії розширили, включивши декоративно-прикладне мистецтво.

Переможцям присуджуватиметься до восьми премій щорічно, а розмір грошової винагороди становитиме близько 484 тисяч гривень. Вручення нагороди відбувається президентом, зазвичай під час урочистостей до дня народження Тараса Шевченка 9 березня.

У нинішньому році переможців Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік оголосили на початку березня. Згідно з указом президента, розмір кожної премії цього року становив 429 тисяч гривень.

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