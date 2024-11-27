Шевченковская премия-2025 объявила, кто вошел во второй тур конкурса: список

Национальная премия имени Тараса Шевченко обнародовала перечень произведений, прошедших до второго этапа конкурса 2025 года. Согласно информации, опубликованной на сайте премии, во II тур вошло 41 произведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт премии .

Произведения представлены в восьми номинациях, среди которых появилась новая категория – "Декоративно-прикладное искусство". Сообщается, что следующее заседание Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко должно состояться в третьей декаде января 2025 года – тогда состоится второй тур конкурса.

Что известно о Шевченковской премии

Шевченковская премия – это высшая государственная награда Украины в сфере культуры и искусства, отмечающая значительный вклад в развитие национального наследия.

Премию присуждают за выдающиеся произведения в области литературы, искусства, публицистики и журналистики. Ее цель – популяризировать гуманистические идеалы, сохранять историческую память, повышать национальное сознание и поддерживать культурную уникальность украинского народа.

10 сентября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в положениях премии. Теперь награду могут получать не только украинские граждане, но и иностранцы и лица без гражданства.

Ежегодно присуждается к восьми премиям, каждая из которых имеет денежное вознаграждение в размере около 484 тысяч гривен. Торжественная церемония награждения традиционно проходит 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.

В начале ноября нынешнего года комитет по национальной премии Украины имени Тараса Шевченко завершил прием заявок и обнародовал их список. Лауреаты будут объявлены в марте 2025 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.