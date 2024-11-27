Шевченковская премия-2025 объявила, кто вошел во второй тур конкурса: список
Национальная премия имени Тараса Шевченко обнародовала перечень произведений, прошедших до второго этапа конкурса 2025 года. Согласно информации, опубликованной на сайте премии, во II тур вошло 41 произведение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт премии.
Произведения представлены в восьми номинациях, среди которых появилась новая категория – "Декоративно-прикладное искусство". Сообщается, что следующее заседание Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко должно состояться в третьей декаде января 2025 года – тогда состоится второй тур конкурса.
Произведения, допущенные к следующему этапу конкурса:
Литература:
- Балабко Александр, роман "Кимоно для Баттерфляй. Из жизни Саломеи Крушельницкой"
- Дрон Артур, книга стихов "Здесь были мы"
- Издрык Юрий, книга стихов "Коллекция"
- Клименко Александр (Олаф Клеменсен), книга стихов "Оставшиеся имена"
- Короненко-Слабошпицкая Светлана, поэтическая книга "Поэзии"
- Легкий Зиновий, книга "Время раскаяния и расплаты"
- Поваляева Светлана, книга стихов "Переменная облачность с прояснениями"
- Рубаняк Оксана, книга стихов "Навстречу смерти"
- Савка Марьяна, книга стихов "Навеки нежные: 77 стихов любви и веры"
- Славинский (Славинский) Николай, поэтическое трикнижие "Магический кристалл", "Магический кристалл 2", "Магический кристалл 3"
- Сопронюк Артем (Маркиян Камыш), роман "Хозяин"
- Таран (Терен) Виктор, книга стихов "Любовь и свобода"
- Тарнавский Юрий, роман "Теплые полярные ночи" (авторизованный перевод с английского М. Нестелеева), англоязычный вариант "WORM ARCTIC NIGNTS"
- Томенчук Богдан, книга стихов "Вышийте, мама, бронежилет"
- Чередник Артем (Артем Чех), роман "Песня открытого пути"
- Чилачава Рауль, книга "Бельканто". Украинское творчество грузинского поэта. Интервью, поэзии, переводы, статьи, маргиналии.
Литературоведение и искусствоведение:
- Битаев Валерий, Корниенко Владислав, Мосенкис Юрий, книга "Многовековое литературно-художественное оружие украинской победы"
- Набитович Игорь, книга "Сага художественной семьи: Александр Фредро, София Шептицкая, митрополит Андрей Шептицкий"
Публицистика и журналистика:
- Жадько Виктор, книга "Иду по дорогам твоим"
- Зинченко Александр, книга "Как украинцы разрушили империю зла"
- Казарин Павел, "Ретроспектива блогов на "Украинской правде"
- Киртока Виолетта, книга "Народные герои Украины. Истории настоящих" в 2-х томах
- Малицкая Ирина (Ирина Говоруха), книга "Код нации"
- Мула Владимир (режиссер, продюсер), документальный проект "Футбол должен продолжаться"
Музыкальное искусство:
- Кушплер Зоряна (исполнительница), компакт-диск "Украинское интерМеццо" (CD Ukrainian InterMezzo)
- Пирожок Марьян, Драчук Александр, Турканик Маркиян (исполнители группы "Пирог и Кнут"), музыкальный альбом "Зеленый"
- Пивненко Богдана (автор концертных программ и исполнительница), концертные программы 2019-2024
- Скрипник Алексей (композитор), хоровой концерт "Катарсис" (2021), Симфония №3 "Галина" для скрипки и симфонического оркестра (2023)
- Александр Артурович Шимко (композитор), "Вирий" сакральная мистерия для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвы, библейские и украинские народные тексты
Театральное искусство:
- Вовкун Василий (режиссер-постановщик), опера "Лис Никита" (музыка И. Небесного, либретто В. Вовкуна), опера "Диалоги кармелиток" (музыка, либретто Ф. Пуленко), балет "Тени забытых предков" (музыка И. Небесного), либретто В. Вовкуна), модерн-балет "Познай себя!" (музыка Д. Данова, либретто В. Вовкуна), театрализованная кантата "Псалмы войны!" (музыка Е. Станковича, либретто В. Вовкуна) Львовской национальной оперы
- Голенко Максим (режиссер), Зауличная Юлия (сценограф), Бусько Алексей (хореограф-постановщик), Дробот Марк (актер). Спектакли: "Червона рута" Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой, "Зернохранилище" Ровенского академического украинского музыкально-драматического театра по пьесам Наталки Ворожбит
Киноискусство:
- Санин Александр (кинорежиссер-постановщик, автор сценария), Михальчук Сергей (оператор-постановщик), Загайкевич Алла (композитор), полнометражный игровой фильм "Довбуш"
Визуальные искусства:
- Баринова (Кулеба) Вера, проект "Крик молчания". Произведения: "Домой. К маме", "Помогите", "Катерина", "Наймычка"
- Кадырова Жанна, персональная выставка "Траектория полетов"
- Косьяненко Екатерина, художественный проект "Victory" (серия произведений станковой живописи)
- Пинчук Олег (скульптор), скульптурная композиция "Тризуб"
- Светличный Иван, выставка "Maybe We Can Have Fun Together" ("Возможно, мы сможем повеселиться вместе")
- Титов Никита, серия политических плакатов "Путь Свободы"
- Федорко Анатолий, художественный проект "Возрождение Украины" (серия витражей для Главной Синагоги им. семьи Марбергов г. Черновцы)
Декоративно-прикладное искусство:
- Боньковский Олег (мастер художественного металла), художественная серия "Крестная дорога Украины"
- Карпец-Ермолаева Валентина, Пикуш Андрей, Пикуш Мария, Рыбак Наталья (мастера петриковской росписи), художественный проект "Петриковская роспись: на защите идентичности" (серия художественных работ аутентичной петриковской декоративной росписи)
Что известно о Шевченковской премии
Шевченковская премия – это высшая государственная награда Украины в сфере культуры и искусства, отмечающая значительный вклад в развитие национального наследия.
Премию присуждают за выдающиеся произведения в области литературы, искусства, публицистики и журналистики. Ее цель – популяризировать гуманистические идеалы, сохранять историческую память, повышать национальное сознание и поддерживать культурную уникальность украинского народа.
10 сентября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в положениях премии. Теперь награду могут получать не только украинские граждане, но и иностранцы и лица без гражданства.
Ежегодно присуждается к восьми премиям, каждая из которых имеет денежное вознаграждение в размере около 484 тысяч гривен. Торжественная церемония награждения традиционно проходит 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.
В начале ноября нынешнего года комитет по национальной премии Украины имени Тараса Шевченко завершил прием заявок и обнародовал их список. Лауреаты будут объявлены в марте 2025 года.
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