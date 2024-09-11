Шевченківську премію присуджуватимуть по-новому: що змінив указ Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний документ .

Хто саме може отримати премію та в яких номінаціях

Згідно із затвердженими указом положеннями, Національна премія України імені Тараса Шевченка є державною нагородою за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики та журналістики, які:

є вершинним духовним надбанням українського народу

утверджують високі гуманістичні ідеали

збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність

спрямовані на державотворення та демократизацію українського суспільства

Шевченківську премію можуть присуджувати як громадянам України, так і іноземцям або особам без громадянства. При цьому особа, якій присуджено премію (або група осіб, творчий колектив), іменується лауреатом Національної премії.

Присудження премії особі, яка є її лауреатом, не провадиться вдруге та не може бути проведене посмертно.

Щорічно присуджується до восьми Національних премій за такими номінаціями:

література

літературознавство і мистецтвознавство

публіцистика і журналістика

музичне мистецтво

театральне мистецтво

кіномистецтво

візуальні мистецтва

декоративно-прикладне мистецтво (ця номінація - нова)

Отримати премію можуть творці (автори або виконавці) нових оригінальних творів, опублікованих (випущених у світ) впродовж останніх п'яти років (але не пізніше як за пів року до їх висунення на здобуття премії).

Конкурс, за результатами якого присуджується премія, проводить Комітет національної премії України імені Тараса Шевченка. Складається він із трьох турів.

При цьому у 2024 році висувати кандидатів на конкурс можуть лише культурні інституції (хоча раніше рекомендувати твори та людей до участі могли експерти та члени Шевченківського комітету).

Лауреатові Національної премії вручаються диплом і почесний знак, а також виплачується грошова винагорода у сумі 160 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (відповідно до встановленого законом розміру прожиткового мінімуму станом на 1 січня року подання творів для участі в конкурсі).

Отже, якщо станом на 2024 рік прожитковий мінімум на одну працездатну особу становить 3028 грн, сума винагороди може становити близько 484 480 грн.

Вручення диплома й почесного знака Національної премії здійснюється президентом - як правило, під час урочистого відзначення дня народження Тараса Шевченка 9 березня.