Шевченковская премия-2025 назвала претендентов на награду: полный список
Комитет национальной премии Украины имени Тараса Шевченко завершил прием заявок от претендентов на награду в 2025 году и обнародовал их список. Лауреаты будут объявлены в марте 2025 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт премии.
Сообщается, что 31 октября завершился прием заявок и сопроводительных документов для получения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2025 году. Секретариат Комитета обрабатывает представленные литературно-художественные произведения, формируя окончательный перечень претендентов по номинациям. Список обнародован на официальном сайте премии, а первый тур конкурса запланирован на третью декаду ноября этого года.
Кто претендует на Шевченковскую премию-2025
Литература:
- Виктор Терен, книга стихов "Любовь и свобода"
- Петр Саноцкий, книга "В ожидании весны. Сокальщина в борьбе за свободу Украины"
- Александр Скороход, роман "Невеста"
- Анатолий Шкулипа, книга стихов "Настежь – как небеса"
- Зиновий Легкий, книга "Время раскаяния и расплаты"
- Николай Славинский, поэтическое трикнижие "Магический кристалл", "Магический кристалл 2", "Магический кристалл 3"
- Маркиян Камыш, роман "Хозяин"
- Александр Балабко, роман "Кимоно для Баттерфляй. Из жизни Саломеи Крушельницкой"
- Иван Малярчук, книга "Доброславие"
- Николай Павленко, эпизодический роман "Малолетняя мамочка"
- Светлана Поваляева, книга стихов "Переменная облачность с прояснениями"
- Светлана Короненко, поэтическая книга "Поэзии"
- Владимир Никитенко, дилогия "Зануда Рауль и письмо старой маркизы" и "Зануда Рауль и другие лжецы"
- Олаф Клеменсен, книга стихов "Оставшиеся имена"
- Рауль Чилачава, книга "Бельканто"
- Артём Чех, роман "Песня открытого пути"
- Юрий Издрык, книга стихов "Коллекция"
- Юрий Тарнавский, роман "Теплые полярные ночи"
- Сергей Поддубный, книги "Илар Хоругин. Велесова книга", "Велесова книга для юношества", "Велесова книга - история украинцев с древнейших времен и священный кодекс славян"
- Богдан Томенчук, книга стихов "Вышете, мама, бронежилет"
- Ирэн Витуш (Ирина Квасница), сборник сказок и легенд "Сказки бабушки Ирэны. Милый Малыши на каждый добрый вечер" на канале ЮТУБ
- Оксана Рубаняк, книга стихов "Навстречу смерти"
- Ирина Рачковская, книга-мемориал "Поминальный хлеб. Хлеб, который едят после смерти"
- Виолетта Киртока, книги "Народные герои Украины. Истории настоящих" в 2-х томах
- Артур Дронь, книга стихов "Здесь были мы"
- Марьяна Савка, книга стихов "Навеки нежные: 77 стихов любви и веры"
Литературоведение и искусствоведение:
- Игорь Набитович, книга "Сага художественной семьи: Александр Фредро, София Шептицкая, митрополит Андрей Шептицкий"
- Роман Яцив, антологии, научно-художественные издания, научные издания
- Людмила Тарнашинская, книги "Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтический аспекты", "Украина в огне": война 2022 сквозь призму Довженко: 100 дней противоСТОяния"
- Вано Крюгер, книга эссе "Расчахнутый цветок"
- Валерий Битаев, Владислав Корниенко, Юрий Мосенкис, книга "Многовековое литературно-художественное оружие украинской победы"
Публицистика и журналистика:
- Владимир Мула, документальный проект "Футбол должен продолжаться"
- Олег Баган, книга "Феномен Галиции"
- Иван Малярчук, книга "Доброславие"
- Людмила Калабуха, книга "Сделайте наоборот: жизнь и продажи до и во время войны"
- Ирина Говоруха, книга "Код нации"
- Павел Казарин, проект "Публицистика военного времени на "Украинской правде"
- Виктор Жадько, книга "Иду по дорогам твоим"
- Виолетта Киртока, книги "Народные герои Украины. Истории настоящих" в 2-х томах
- Александр Зинченко, книга "Как украинцы разрушили империю зла"
Музыкальное искусство:
- Александр Шимко, "ВИРИЙ" сакральная мистерия для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты
- Мария Бурмака, музыкальный альбом "Любимые классики"
- Марьян Пирожок, Александр Драчук, Маркиян Турканик, музыкальный альбом "Зеленый", группа "Пирог и Кнут"
- Звездная Кушплер, компакт-диск "Украинское интерМеццо" (CD Ukrainian InterMezzo)
- Рубен Толмачев, музыкально-поэтический перфоманс Хоровой цикл для чтеца, бандуры и смешанного хора на тексты поэтических перепевов Тараса Шевченко "ПСАЛМЫ ДАВИДОВЫЕ"
- Алексей Скрипник, хоровой концерт "Катарсис", Симфония №3 "Галина" для скрипки и симфонического оркестра
- Андрей Хайат, музыкальное произведение "Гимн земли"
- Богдана Пивненко, концертные программы 2019-2024 годов
- Евгений Оркин, Оксана Линив, кантата "Папочка книга"
Театральное искусство:
- Василий Вовкун, опера "Лис Никита", модерн-балет "Познай себя!", театральная кантата "Псалмы войны", балет "Тени забытых предков", опера "Диалог кармелиток"
- Елена Галл-Савальская, моноспектакль "Будет тебе, враже, так, как ведьма скажет" (по пьесе Елены Маляренко "Противотанковая ведьма")
- Максим Голенко, Юлия Зауличная, Алексей Бусько, Марк Дробот, спектакли "Красная рута", "Зернохранилище" Наталки Ворожбит
Киноискусство
- Олесь Санин, Сергей Михальчук, Алла Загайкевич, полнометражный игровой фильм "Довбуш"
Визуальные искусства:
- Зореслава Пилипишак, картина "Сердце Иисуса";
- Юлий Скаканди, серия живописных произведений "Ностальгия";
- Анатолий Федирко, художественный проект "Возрождение Украины" (серия витражей для Главной Синагоги Буковины имени семьи Марбергов, г. Черновцы)
- Екатерина Косьяненко, художественный проект Victory (серия произведений станковой живописи)
- Григорий Лоик, художественный проект "МАЙДАН-ВОЙНА-МАРЕ";
- Вера Баринова (Кулеба), проект "Крик молчания" (произведения: "Домой. К маме", "Помогите", "Екатерина", "Наемница"
- Борис Крылов, Олесь Сидорук, памятник Великому князю Литовскому и королю Польши Александру Ягеллончику в Каунасе
- Владимир Козюк, полиптих "Украина сквозь века"
- Владимир Шолудько, памятник УПА "Борцам за Волю Украины" (1943-1947 гг.)
- Олег Пинчук, скульптурная композиция "Тризуб"
- Юлия Мусаковская, выставка "Траектории полетов"
- Иван Светличный, выставка Maybe We Can Have Fun Together ("Возможно, мы сможем повеселиться вместе")
- Никита Титов, серия политических плакатов "Путь Свободы"
- Ирина Сушельницкая, художественный проект "КОД Украины" (Культура Объединяет Дух)
Декоративно-прикладное искусство:
- Олег Боньковский, художественная серия "Крестная дорога Украины" (2012-2023)
- Валентина Карпец-Ермолаева, Андрей Пикуш, Мария Пикуш, Наталья Рыбак, художественный проект "Петриковская роспись: на защите идентичности" (серия художественных работ аутентичной петриковской декоративной росписи)
Кто может получить Шевченковскую премию
Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (Шевченковская премия) – это государственная награда Украины, высшая творческая награда за значительный вклад в развитие культуры и искусства.
Премия присуждается за выдающиеся произведения в области литературы, искусства, публицистики и журналистики, которые составляют духовное богатство украинского народа, утверждают гуманистические идеалы, обогащают историческую память, национальное самосознание и культурную самобытность, а также способствуют созданию государства и демократии.
Напомним, 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вносит изменения в положения о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Теперь премию смогут получить не только украинские граждане, но и иностранцы и лица без гражданства. В 2024 номинации премии расширили, включив декоративно-прикладное искусство.
Победителям будет присуждаться до восьми премиям ежегодно, а размер денежного вознаграждения составит около 484 тысяч гривен. Вручение награды проходит президентом, обычно во время торжеств ко дню рождения Тараса Шевченко 9 марта.
В нынешнем году победителей Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 объявили в начале марта. Согласно указу президента, размер каждой премии в этом году составил 429 тысяч гривен.
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