Шевченковская премия-2025 назвала претендентов на награду: полный список

Комитет национальной премии Украины имени Тараса Шевченко завершил прием заявок от претендентов на награду в 2025 году и обнародовал их список. Лауреаты будут объявлены в марте 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт премии .

Премия присуждается за выдающиеся произведения в области литературы, искусства, публицистики и журналистики, которые составляют духовное богатство украинского народа, утверждают гуманистические идеалы, обогащают историческую память, национальное самосознание и культурную самобытность, а также способствуют созданию государства и демократии.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (Шевченковская премия) – это государственная награда Украины, высшая творческая награда за значительный вклад в развитие культуры и искусства.

Сообщается, что 31 октября завершился прием заявок и сопроводительных документов для получения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2025 году. Секретариат Комитета обрабатывает представленные литературно-художественные произведения, формируя окончательный перечень претендентов по номинациям. Список обнародован на официальном сайте премии, а первый тур конкурса запланирован на третью декаду ноября этого года.

Напомним, 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вносит изменения в положения о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Теперь премию смогут получить не только украинские граждане, но и иностранцы и лица без гражданства. В 2024 номинации премии расширили, включив декоративно-прикладное искусство.

Победителям будет присуждаться до восьми премиям ежегодно, а размер денежного вознаграждения составит около 484 тысяч гривен. Вручение награды проходит президентом, обычно во время торжеств ко дню рождения Тараса Шевченко 9 марта.

В нынешнем году победителей Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 объявили в начале марта. Согласно указу президента, размер каждой премии в этом году составил 429 тысяч гривен.

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