ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії близький до узгодження, - МЗС Німеччини

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 09 травня 2022 14:20
Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії близький до узгодження, - МЗС Німеччини Фото: Євросоюз близький до узгодження шостого пакету санкцій (flickr com libereurope)
Автор: Сергей Новиков

Європейський союз близький до узгодження шостого пакету санкцій проти Росії. Обмеження вводяться через військову агресію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Переговори по шостому пакету санкцій тривають, вони добре просунулися і, з нашої точки зору, можуть бути завершені найближчим часом", - зазначив на прес-конференції в Берліні представник МЗС Німеччини.

Що буде в шостому пакеті санкцій?

До шостого пакету мають увійти нафтові санкції, проте не всі країни-учасниці ЄС готові скоротити імпорт енергоресурсів з Росії. Зокрема, відомо, що поступове ембарго блокує Угорщина.

За даними Bloomberg, Будапешт навіть не влаштовує можливість відстрочки на введення ембарго до 2024 року поряд з Чехією і Словаччиною.

Проте в шостому пакеті може з'явитися заборона на страхування суден з російською нафтою, що теж може вдарити по експорту РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти сотень військових з Росії та Білорусі, серед яких є причетні до "різанини в Бучі" Київської області.

Крім того, під американські обмеження потрапили російські ЗМІ та банки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація Санкції проти Росії
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта