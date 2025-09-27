ua en ru
На Запорізькій АЕС через тривалий блекаут можливий сценарій Фукусіми, - The Guardian

Енергодар , Субота 27 вересня 2025 13:25
На Запорізькій АЕС через тривалий блекаут можливий сценарій Фукусіми, - The Guardian Фото: три дні без світла на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Три дні без зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС змушують аварійні генератори працювати на максимум. Експерти побоюються неконтрольованого нагрівання реакторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зовнішнє живлення окупованої росіянами Запорізької АЕС відсутнє вже понад три дні. Аварійні генератори забезпечують роботу систем охолодження та безпеки, але сигналів на швидке відновлення лінії немає.

Можливі наміри Кремля

Західні експерти та українські чиновники побоюються, що Росія створює кризу, щоб закріпити контроль над найбільшою АЕС Європи. Росія наражається на високі ризики, намагаючись запустити хоча б один реактор у воєнних умовах.

"Росія використовує АЕС як важіль у переговорах", - зазначив журналістам український чиновник.

Тим часом спеціалісти Greenpeace попереджають про "нову критичну та потенційно катастрофічну фазу" окупації.

Ризики неконтрольованого нагрівання

Стрес-тести європейських регуляторів після аварії на Фукусімі у 2011 році показали, що АЕС повинна мати зовнішнє живлення протягом 72 годин. Перевищення цього терміну не випробовувалося.

Сім із 18 доступних генераторів наразі забезпечують охолодження, але у разі їх відмови можливе неконтрольоване нагрівання ядерного палива у шести реакторах протягом тижнів, що може призвести до розплавлення.

Порівняння з Фукусімою

На Фукусімі прискорений сценарій стався через землетрус магнітудою 9,0: гарячі реактори зупинилися автоматично, але аварійні генератори вивів з ладу цунамі. Три ядерні стрижні розплавилися за три дні, паливо залишалося в корпусі, загиблих не було, але евакуйовано понад 100 000 людей.

Намір Росії інтегрувати АЕС у свою мережу

Є ознаки, що Росія близька до підключення нової лінії живлення через окуповані території. Аналіз супутникових знімків показав 125 миль будівництва від російської мережі в окупованому Маріуполі. Інші знімки свідчать про зведення дамби для створення безпечнішого водного резервуару, що може забезпечити запуск одного з шести реакторів.

Тиждень тому російський директор станції Юрій Чернічук заявив, що інтеграція у російську мережу "на фінальній стадії", хоча запуск реактора під час війни був би безпрецедентним.

Критична ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, 23 вересня "Енергоатом" повідомив, що на Запорізькій атомній електростанції стався вже десятий від початку повномасштабної війни блекаут.

У компанії уточнили, що перестала працювати остання зовнішня лінія електропередач, яка з'єднує станцію з українською енергетичною системою.

25 вересня Енергоатом заявив, що на Запорізькій атомній електростанції вже другий день поспіль триває блекаут через дії російських окупантів. Загарбники навмисне не підключають станцію до енергопостачання.

Ввечері 25 вересня в Москві відбулася зустріч російського диктатора Володимира Путіна з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Останній назвав розмову "своєчасною та важливою", проте конкретних рішень щодо Запорізької АЕС не було оголошено.

