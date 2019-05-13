В семи районах Киева до конца мая отключают горячую воду

В Киеве с 13 мая начались испытания сетей на гидравлическую плотность на четырех теплоисточниках, в связи с чем горячее водоснабжение будет отсутствовать не меньше двух недель. Об этом сообщается на сайте муниципального предприятия "Киевтеплоэнерго" .

По данным компании, 13 мая проведение гидравлических испытаний будет начато на теплоисточнике "СТ-2". В связи с этиму услуги централизованного горячего водоснабжения будут отсутствовать в Оболонском и Подольском районах.

А с 14 мая испытания будут проходить на теплоисточниках: ЖК "Молодежь", "СТ-1" и "ТЭЦ-5". Поэтому горячее водоснабжение будет отсутствовать в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

С перечнем адресов по каждому району, где временно (с 13 по 27 мая) услуги горячего водоснабжения будут приостановлены, можно ознакомиться здесь:

- Оболонский район;

- Подольский район.

С перечнем адресов по каждому району, где временно (с 14 по 28 мая) услуги горячего водоснабжения будут приостановлены, можно ознакомиться здесь:

- Шевченковский район;

- Голосеевский район;

- Соломенский район;

- Печерский район;

- Дарницкий район.

Напомним, в Киеве 22 апреля начались гидравлические испытания, следствием которых стало отключение горячего водоснабжения в трех районах города.