В Киеве начались отключения горячей воды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Киевтеплоэнерго" проводит плановые гидравлические испытания

В Киеве 22 апреля начались гидравлические испытания, следствием которых стало отключение горячего водоснабжения в трех районах города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы испытать тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона.

Предусмотрено, что на отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. На это время соответствующие тепловые пункты будут отключаться, а подача горячего водоснабжения временно прекращаться. При этом в случае выявления большого количества повреждений, сразу после испытаний тепловых сетей будут проводиться ремонтные работы.

По состоянию на 22 апреля гидравлические испытания начаты в трех районах Киева: Шевченковском, Деснянском и Голосеевском. В связи с этим, услуги по горячему водоснабжению временно прекращено в 54 зданиях, из них: 48 жилых домов, 3 детских сада, 2 школы и 1 ведомство.

Гидравлические испытания тепловых сетей в Киеве будут проводиться с апреля до августа включительно.

Ранее сообщалось, что повышение тарифов на отопление и горячую воду ожидает жителей столицы уже с 1 мая. КП "Киевтеплоэнерго" собирается повысить цены на 19% или 183,1 грн/Гкал до 1 147,2 грн/Гкал из-за подорожания газа.