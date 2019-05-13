У семи районах Києва до кінця травня відключають гарячу воду

Перелік районів і вулиць оприлюднений на сайті Київтеплоенерго
У Києві з 13 травня розпочалися випробовування мереж на гідравлічну щільність на чотирьох теплоджерелах, через що гаряче водопостачання буде відсутнє не менше двох тижнів. Про це повідомляється на сайті комунального підприємства "Київтеплоенерго" .
За даними компанії, 13 травня проведення гідравлічних випробувань буде розпочато на теплоджерелі "СТ-2". Через це послуги з централізованого гарячого водопостачання будуть відсутні в Оболонському і Подільському районах.
А з 14 травня випробування будуть проходити на теплоджерелах: РК "Молодь", "СТ-1" і "ТЕЦ-5". Тому у зв’язку з випробуваннями гаряче водопостачання буде відсутнє в Шевченківському, Голосіївському, Солом’янському, Печерському і Дарницькому районах.
З переліком адрес по кожному району, де тимчасово (з 13 по 27 травня) послуги з гарячого водопостачання буде призупинено, можна ознайомитися тут:
З переліком адрес по кожному району, де тимчасово (з 14 по 28 травня) послуги з гарячого водопостачання буде призупинено, можна ознайомитися тут:
Нагадаємо, у Києві 22 квітня почалися гідравлічні випробування, наслідком яких стало відключення гарячого водопостачання у трьох районах міста.