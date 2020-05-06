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Шести польским клубам разрешили возобновить тренировки

Новости » Спорт     06.05.2020 - 10:47
Шести польским клубам разрешили возобновить тренировки
Фото: Богдан Бутко по центру (lechpoznan.pl)

Чемпионат страны планирую возобновить в начале лета

Медицинская комиссия Польского футбольного союза (PZPN) разрешила шести клубам возобновить групповые тренировки с 6 мая. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

К командным занятиям могут приступить футболисты "Шленска", "Пяста", "Ракува", "Гурника", "Заглембе" и "Погони". Отмечается, что тестирование на коронавирус в других клубах продолжается, поэтому до решения комиссии игроки этих команд должны тренироваться индивидуально.

Приостановленный на 25 туре из-за коронавируса чемпионат Польши должен возобновиться в конце мая.

В футбольном чемпионате Польши выступают украинцы Владимир Костевич и Богдан Бутко ("Лех"), Алексей Дитятьев ("Краковия"), Руслан Бабенко ("Ракув").

Игрок национальной команды Украины Бутко играет за "Лех" на правах аренды из донецкого "Шахтера". Сейчас он находится на карантине после возвращения в Польшу. При этом защитник возобновил тренировки в индивидуальном режиме, и программа украинца ничем не отличается от партнеров по команде.

Напомним, "Ювентус" вызвал футболистов из-за рубежа для восстановления тренировок. Ранее из карантина начали выходить клубы из региона, который находится в 200 километрах от очага коронавируса в Италии.

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